Mourinho sem dúvidas para o dérbi e sem "nada para conversar com o travesseiro"

Contudo o treinador dos 'encarnados%u2019 explica que três vitórias de seguida não dá total tranquilidade à equipa.



Referindo-se diretamente ao dérbi desta sexta-feira, José Mourinho diz que não tem nada para conversar com a almofada, e explicou que a preparação das 'águias' foi feita de forma normal. "Não sou mais detalhista por ser um jogo deste. Houve foi mais tempo para trabalhar e preparar este jogo, com maior tranquilidade", sublinha.



Mourinho está consciente que o Benfica já perdeu seis pontos em casa e um "'Deja vu%u2019 é um 'deja vu'" e haverá sempre dividas a pagar, mesmo quando as vezes possam entender que a atitude da equipa não é condizente com aquilo que os adeptos esperam da equipa.



Quanto à greve que os árbitros portugueses possam fazer, o treinador dos 'encarnados' desvaloriza e afirma que "se fizerem greve, há muitos árbitros na Europa que poderiam arbitrar os jogos do nosso campeonato. Hoje em dia os árbitros são profissionais e estou convencido que muitos arenitos europeus teriam muito gosto em apitar em Portugal."



Quanto ao elogio de Rui Borges, referindo que Mourinho foi uma referência no seu crescimento enquanto treinador, o treinador do Benfica fala também no mérito de Rui Borges, na transição que houve na passagem de testemunho de Rúben Amorim e refere que "não tem nada a ensinar" ao treinador dos 'leões'.



