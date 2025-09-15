Mundiais de atletismo. Gerson Baldé falha final

O Atleta Português não se qualificou para a final do salto em comprimento. Gerson Baldé ficou em 15º nos saltos de apuramento em Tóquio, com uma distância de 7 metros e 93. Só se apuravam para a final os 12 primeiros ou saltos acima de 8,15m.
