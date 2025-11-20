Desporto
Mundial 2026
Mundial 2026. Portugal foge a quase todo o top 10 do ranking da FIFA
Portugal vai escapar a quase todo o top dez do ranking da FIFA no sorteio para o Mundial de 2026. A seleção nacional desceu um lugar mas vai ser cabeça-de-série e, por isso, eventuais duelos com os maiores candidatos só mesmo nos jogos a eliminar.
A seleção portuguesa até desceu um lugar na hierarquia de seleções e ocupa agora o sexto lugar, ainda assim vai ocupar o pote um no sorteio para o Mundial de futebol em 2026.
Um "pote" que exclue algumas das maiores potências futebolisticas no caminho de Portugal.