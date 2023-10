Mundial 2030. FIFA quis "numa cajadada só tirar do caminho dois coelhos"

O comentador da RTP António Tadeia considera que a FIFA quis "manter a sua aliança com a Arábia Saudita, que está a fazer crescer o futebol e o investimento naquela zona do globo, e por isso precisava de numa cajadada só tirar do caminho dois coelhos".

Para Tadeia, a FIFA conseguiu dar o Campeonato do Mundo à Europa enquanto contentou os sul-americanos.



O comentador referiu ainda, no Telejornal, que os estádios para os jogos de abertura e da final do campeonato precisam de capacidade superior a 80 mil lugares, o que não existe em Portugal.



Por essa razão, António Tadeia diz que "a final será sempre em Espanha".