Mundial 2030. Governo fala num "dia de celebração para os portugueses"

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares considera a organização do Campeonato do Mundo de Futebol em Portugal uma demonstração de que o desporto é "uma inclusão, a integração, a diversidade de culturas e também tem um papel essencial".

Ana Catarina Mendes felicitou a Federação Portuguesa de Futebol "pelo seu empenho nesta candidatura, um trabalho conjunto com o Governo português", o que é "também uma demonstração daquilo que é a capacidade de Portugal organizar grandes eventos".



A responsável deu como exemplo a Jornada Mundial da Juventude, "onde demonstrámos grande capacidade de organização".



"Mas é sobretudo a afirmação de Portugal, em conjunto com Espanha e com Marrocos, daquilo que é a sua tradição no desporto e a sua tradição no futebol", acrescentou.



"É um dia de celebração para os portugueses, é um dia de celebração para o futebol, mas é um dia de celebração também para o desporto em Portugal", frisou Ana Catarina Mendes.