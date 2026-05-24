Mundial de futebol. "Estamos muito perto" de uma "conquista inédita", diz Montenegro

Sobre o jogo da Taça, Luís Montenegro disse que "este é um instrumento de promoção, um instrumento de incentivo, que é aquilo que me traz aqui também hoje".



"Esta é uma grande festa", afirmou, esperando ainda ver "um jogo disputado e com golos".



"Este é um ano muito importante para o desporto português", afirmou ainda, lembrando a participação da seleção de Portugal no próximo Campeonato do Mundo em futebol.



O primeiro-ministro recusou comentar a tensão vivida no campeonato da Primeira Liga, afirmando que "temos uma grande vivacidade em Portugal" e que "o resto é o normal". "Foi um campeonato muito disputado", lembrou.



Luís Montenegro mostrou-se ainda entusiasmado com a possibilidade de Portugal vir a ser campeão do mundo em futebol, no campeonato disputado nas Américas dentro de três semanas.



O primeiro-ministro lembrou que Portugal é considerado favorito por analistas e comentadores no mundo inteiro e considerou que jogadores e país devem assumir esse favoritismo com confiança.



"Tenho visto com bons olhos que Portugal assume essa condição", sublinhou, apontando a atitude como "pensar positivo, evidentemente com responsabilidade".



"Temos os melhores jogadores do mundo", disse, acrescentando a importância de "ambicionar". Luís Montenegro lembrou ainda que, além da ambição, é necessário concretizar "no terreno de jogo".



"Sinceramente, acho que podemos encarar este campeonato talvez como nunca fizemos", apontou, considerando que "estamos muito perto de chegar a essa conquista inédita".



Lembrando a "mentalidade inspiradora" demonstrada por clubes e atletas portugueses, Luís Montenegro sublinhou ainda que, além do futebol, "conseguimos estar no topo da qualidade e do talento à escala global" em várias atividades, "na ciência, na medicina, na engenharia, na arquitetura, na gestão, na inovação tecnológica".



"Sempre que vamos para uma competição, vamos para ganhar e é isso que manifestamente vai acontecer este ano", vaticinou.