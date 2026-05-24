Mundial de futebol. "Estamos muito perto" de uma "conquista inédita", diz Montenegro

Mundial de futebol. "Estamos muito perto" de uma "conquista inédita", diz Montenegro

Antes do início do jogo pela Taça de Portugal no Jamor, entre Sporting e Torreense, perante um estádio com lotação esgotada, o primeiro-ministro destacou a aposta "como nunca" que o executivo tem feito no desporto, referindo que, apesar de melhorias recentes, o país "tem pouca prática desportiva, como hábito de rotina dos cidadãos".

RTP /
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Sobre o jogo da Taça, Luís Montenegro disse que "este é um instrumento de promoção, um instrumento de incentivo, que é aquilo que me traz aqui também hoje".

"Esta é uma grande festa", afirmou, esperando ainda ver "um jogo disputado e com golos".

"Este é um ano muito importante para o desporto português", afirmou ainda, lembrando a participação da seleção de Portugal no próximo Campeonato do Mundo em futebol.

O primeiro-ministro recusou comentar a tensão vivida no campeonato da Primeira Liga, afirmando que "temos uma grande vivacidade em Portugal" e que "o resto é o normal". "Foi um campeonato muito disputado", lembrou.

Luís Montenegro mostrou-se ainda entusiasmado com a possibilidade de Portugal vir a ser campeão do mundo em futebol, no campeonato disputado nas Américas dentro de três semanas.

O primeiro-ministro lembrou que Portugal é considerado favorito por analistas e comentadores no mundo inteiro e considerou que jogadores e país devem assumir esse favoritismo com confiança.

"Tenho visto com bons olhos que Portugal assume essa condição", sublinhou, apontando a atitude como "pensar positivo, evidentemente com responsabilidade".

"Temos os melhores jogadores do mundo", disse, acrescentando a importância de "ambicionar". Luís Montenegro lembrou ainda que, além da ambição, é necessário concretizar "no terreno de jogo".

"Sinceramente, acho que podemos encarar este campeonato talvez como nunca fizemos", apontou, considerando que "estamos muito perto de chegar a essa conquista inédita".

Lembrando a "mentalidade inspiradora" demonstrada por clubes e atletas portugueses, Luís Montenegro sublinhou ainda que, além do futebol, "conseguimos estar no topo da qualidade e do talento à escala global" em várias atividades, "na ciência, na medicina, na engenharia, na arquitetura, na gestão, na inovação tecnológica".

"Sempre que vamos para uma competição, vamos para ganhar e é isso que manifestamente vai acontecer este ano", vaticinou.
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