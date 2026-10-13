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Mundial de Hóquei. Portugal vence Suíça por 10-0 e defronta Espanha esta noite
Entrada triunfal da seleção nacional no Mundial de Hóquei em patins. Portugal goleou a Suíça por 10-0 na estreia e volta ao rinque já esta noite para um grande clássico contra a Espanha, às 21h45, com transmissão em direto na RTP1.
Portugal assumiu cedo o controlo do encontro e abriu o marcador aos dois minutos, numa iniciativa individual de José Miranda, que ultrapassou a oposição suíça e o guarda-redes Guillaume Oberson.
A formação lusa manteve a pressão ofensiva, mas apenas ampliou aos 15 minutos, num remate frontal de Carlos Ramos. Rafael Bessa fez o terceiro aos 22, aproveitando um passe de Miguel Rocha para finalizar de ângulo fechado.
João Rodrigues ainda acertou na barra no último lance da primeira parte, que terminou com uma vantagem portuguesa de três golos, perante uma Suíça com dificuldades para contrariar a circulação de bola e as movimentações adversárias.
No recomeço, Xano Edo rendeu Pedro Henriques na baliza e respondeu a uma oportunidade de Gian Rettenmund, antes de Miguel Rocha assinar três golos entre os 27 e os 31 minutos.
O avançado fez o 4-0 na recarga a uma grande penalidade que Oberson defendera, aos 27 minutos, e voltou a marcar aos 28, numa bola picada, e aos 31, novamente num lance de insistência.
Com o resultado dilatado, Portugal continuou a explorar as falhas defensivas dos helvéticos. Carlos Ramos bisou aos 35 minutos, após recuperação e assistência de João Rodrigues, que assinou o oitavo aos 37, com uma finalização pelo ar.
Na reta final, Hélder Nunes marcou aos 47 minutos, numa incursão pela zona central, e João Rodrigues fixou o resultado aos 48, completando também um ‘bis’.
Portugal lidera o Grupo A com três pontos, os mesmos da Espanha, que venceu a Itália por 3-2, enquanto italianos e suíços seguem sem pontos. A seleção portuguesa defronta hoje os espanhóis, às 21:45 (hora de Lisboa), na segunda jornada.
Jogo disputado no COP Arena, no Paraguai.
Suíça – Portugal, 0-10
Ao intervalo: 0-3.
Marcadores:
1-0, José Miranda, 2 minutos.
2-0, Carlos Ramos, 15.
3-0, Rafael Bessa, 22.
4-0, Miguel Rocha, 27 (grande penalidade).
5-0, Miguel Rocha, 28.
6-0, Miguel Rocha, 31.
7-0, Carlos Ramos, 35.
8-0, João Rodrigues, 37.
9-0, Hélder Nunes, 47.
10-0, João Rodrigues, 48.
Sob a arbitragem de Francisco Carrera e Leandro Davegno, as equipas alinharam:
Suíça: Guillaume Oberson, Yanic Dysli, Jérémie Loye, Lorenzo Rui e Gian Rettenmund – cinco inicial.
Jogaram ainda: Pedro Costa (gr), Cyan Dysli, Jonathan Brand, Jan Schober
Treinador: Xavier Bataller.
Portugal: Pedro Henriques, Zé Miranda, João Rodrigues, Luís Querido e Gonçalo Alves – cinco inicial.
Jogaram ainda: Xano Edo (gr), Hélder Nunes, Rafael Bessa, Carlos Ramos, Miguel Rocha.
Treinador: Reinaldo Ventura.