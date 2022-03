Mundial do Catar 2022. Portugal será cabeça-de-série no sorteio

Portugal vai ser cabeça-de-série no sorteio para o Campeonato do Mundo. A Seleção ficará no Pote 1 e vai evitar na primeira fase algumas das equipas mais fortes. O sorteio para Mundial o Catar é esta sexta-feira e tem transmissão na RTP.