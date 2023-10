Mundial Râguebi. Portugal perde com Austrália. "Batemos-nos bem" diz Pedro Bettencourt

Portugal perdeu 34-14 no seu primeiro jogo de sempre frente à Austrália, neste Mundial de Rugby que decorre em França. Mas os "Lobos" chegaram a estar na liderança do resultado.

Os jogadores lusos contestam algumas decisões do árbitro, que não assinalou dois ensaios a favor de Portugal.



Pedro Bettencourt marcou o primeiro ensaio e viu depois um dos dois cartões amarelos que permitiram à Austrália recuperar e ultrapassar Portugal.



"Batemos-nos bem" afirmou o jogador, reconhecendo que a Austrália é "uma grande potência" do rugby e admitindo alguma "frustração" com Portugal a perder "nos detalhes".