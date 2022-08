Nadadores nacionais batem recordes nacionais nos Europeus de Natação

Há dois grandes destaques desta manhã nos Europeus de Natação, em Roma. João Costa, nos 100 metros costas, bateu o recorde nacional com 53 segundos e 87 centésimos. Conseguiu o terceiro melhor tempo entre os 46 inscritos. Também Ana Pinho Rodrigues bateu o recorde nacional nos 50 metros bruços com a marca de 31 segundos e 4 centésimos. Conseguiu o 10.º tempo entre as 36 inscritas.