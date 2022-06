Nadal recupera de lesão no pé esquerdo e está a postos para Wimbledon

Rafael Nadal revelou que está a recuperar bem da lesão no pé esquerdo e anunciou que poderá participar no torneio de Wimbledon. O tenista espanhol explicou que fez tratamentos de radiofrequência numa clínica em Barcelona que lhe diminuíram as dores.