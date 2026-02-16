"Não é preciso um milagre" para afastar Real Madrid, diz Mourinho

A aptidão de Bah e Ríos deixa o Benfica praticamente na máxima força frente ao Real Madrid, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, com José Mourinho a considerar que "não é preciso um milagre para eliminar o colosso espanhol.