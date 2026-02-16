Desporto
Benfica
"Não é preciso um milagre" para afastar Real Madrid, diz Mourinho
A aptidão de Bah e Ríos deixa o Benfica praticamente na máxima força frente ao Real Madrid, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, com José Mourinho a considerar que "não é preciso um milagre para eliminar o colosso espanhol.
Foto: António Pedro Santos - Lusa
Em conferência de imprensa no Benfica Campus, no Seixal, o treinador adiantou a disponibilidade do defesa direito e do médio, já após confirmados os regressos de Dedic e Aursnes, para uma eliminatória em que não pensa ser preciso um ‘milagre’ para os ‘encarnados’ seguirem em frente.
“Não penso que seja preciso um milagre para o Benfica eliminar o Real Madrid. Eu penso que é preciso um Benfica a um nível máximo, quase a roçar a perfeição, que não existe, mas um milagre não. O Real Madrid é o Real Madrid, com ambições na competição que não comparamos. A única coisa comparável é que o Real Madrid é um clube gigantesco, e o Benfica também. O futebol tem este poder e podemos ganhar”, frisou Mourinho.
(Com Lusa)