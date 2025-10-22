"Não é uma fase boa". Rui Costa reconhece momento difícil mas sublinha qualidade do plantel

Em entrevista à RTP, o atual presidente do Benfica reconheceu que o clube não está a viver "uma fase boa" e que os resultados recentes demonstram que a equipa está "fisicamente com lacunas". No entanto, refere que o plantel atual "é suficiente", tem qualidade e "já fez coisas boas esta temporada".

Apesar das três derrotas na Champions, salienta que nada está perdido e que a época ainda está "em aberto". Rejeitou também quaisquer divergências com José Mourinho.



Sobre a formação do clube, considera que o atual momento não é favorável para "lançar um jovem às feras" e que o técnico do clube está à espera dos melhores momentos para lançar jovens.



Ainda sobre o chumbo recente das contas do clube, vinca que esse tema não se pode "misturar" com os resultados da equipa. "Considero que foi um erro desse chumbo", apontou.



Rui Costa foi um dos melhores jogadores da história do futebol nacional e depois dos relvados assumiu vários cargos no Benfica, tendo chegado à presidência em 2021.



Nos últimos quatro anos venceu um campeonato nacional, uma Supertaça e uma Taça da Liga.