Não vai faltar apoio ao FC Porto no encontro com o Rio Ave

Otávio poderá jogar pelo Porto no jogo de amanhã com o Rio Ave. O central, contratado ao Famalicão, foi a novidade no treino de ontem. Já Gonçalo Borges e Marcano estiveram ausentes. Continuam a recuperar de lesões.

Zaidu e Taremi também estão fora dos trabalhos da equipa. Permanecem ao serviço das Seleções que representam.



O FC Porto está no terceiro lugar do campeonato, a cinco pontos do líder, o Sporting.



Sérgio Conceição foi questionado, esta manhã, sobre a operação que envolve elementos da claque do Porto e funcionários do Clube.



O treinador diz que confia na justiça e sublinha que não vai faltar apoio à equipa no jogo de amanhã com o Rio Ave.