Neemias Queta faz antevisão do próximo adversário de Portugal
Foto: Toms Kelnins - EPA
O jogador da seleção nacional de basquetebol Neemias Queta fez a antevisão da próxima partida frente à Sérvia.
O também jogador da NBA dos Boston Celtics afirmou que Portugal vai defrontar uma das melhores equipas do mundo com um grupo bastante completo.
Quanto ao jogo desta quarta-feira contra os checos, Neemias Queta enalteceu o coletivo forte da equipa das quinas.
A seleção nacional sofreu apenas 50 pontos e Neemias brilhou com quatro desarmes de lançamento, a que juntou 23 pontos e 18 ressaltos. Um aspeto que se revelou fundamental para o desfecho.