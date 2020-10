Negócios de Jorge Mendes em destaque no New York Times

O artigo é sobre o agente FIFA , que continua a faturar milhões, mesmo com a crise que afeta os clubes por causa da pandemia.



As ligações ao Benfica e ao Porto, bem como os negócios de Rúben Dias, do Wolverhampton e do Tottenham, estão igualmente em destaque no jornal norte americano.



A publicação diz que a pandemia deixou a indústria do futebol e dificuldade, mas o dinheiro ainda flui para Jorge Mendes.



E que ele foi mesmo o grande vencedor do mercado de transferências encaixando perto de vinte milhões de euros.