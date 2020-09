Nicolas Otamendi já está em Lisboa

O mesmo jacto que durante a tarde tinha levado Ruben Dias para Inglaterra.



Otamendi, de 32 anos transfere-se do Manchester City para o Benfica a troco de 15 milhões de euros.



O central vai ser apresentado hoje à tarde depois de cumprir exames médicos e assinar contrato por três temporadas.



À chegada a Portugal, o argentino não quis prestar declarações aos jornalistas.



Otamendi regressa a Portugal onde foi campeão ao serviço do Futebol Clube do Porto.