Norberto Mourão é tricampeão da Europa em VL2 duzentos metros

Norberto Mourão é tricampeão da Europa em VL2 duzentos metros

O canoísta português sagrou-se hoje campeão europeu, nesta classe, pela terceira vez seguida. Conseguiu o ouro em Montemor-o-Velho esta manhã. É o quarto título continental da carreira.

RTP /

Foto: Tamas Kovacs - EPA

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Norberto Mourão fez pouco mais do que 52 segundos, o que significa um novo recorde europeu nesta prova.

Deixou para trás o espanhol Higinio Rivero a 1 décima e o russo Roman Serebriakov, a competir sob bandeira neutra, a quase 6 décimas de distância.

O canoísta de 45 anos foi medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio2020.

Esta é a segunda medalha de Portugal nos Europeus de canoagem, depois do bronze de Fernando Pimenta, ontem, em K1 mil metros.
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