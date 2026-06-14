Norberto Mourão é tricampeão da Europa em VL2 duzentos metros

Foto: Tamas Kovacs - EPA

Norberto Mourão fez pouco mais do que 52 segundos, o que significa um novo recorde europeu nesta prova.



Deixou para trás o espanhol Higinio Rivero a 1 décima e o russo Roman Serebriakov, a competir sob bandeira neutra, a quase 6 décimas de distância.



O canoísta de 45 anos foi medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio2020.



Esta é a segunda medalha de Portugal nos Europeus de canoagem, depois do bronze de Fernando Pimenta, ontem, em K1 mil metros.