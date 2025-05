Noronha Lopes considerou "uma vergonha" o que se passou no Jamor

"O que se passou no Jamor foi uma vergonha. Há muito tempo que não me lembro de assistir a uma situação como aquela. O Benfica foi prejudicado pela arbitragem várias vezes ao longo da época", sublinhou o empresário.







Noronha Lopes disse ainda que o Benfica não ganhou nada com o comunicado que fez e lembra qual foi o posicionamento de Rui Costa em relação a estas matérias.





"O presidente do Benfica, juntamente com o presidente do Sporting, apoiaram esta eleição de Pedro Proença (para a presidência da Federação Portuguesa de Futebol) e do Conselho de Arbitragem. Já tive a oportunidade de perguntar várias vezes ao presidente do Benfica quais as razões que estavam por detrás do apoio. Até hoje, nem eu, nem os benfiquistas, tivemos resposta", disse.

Declarações proferidas por João Noronha Lopes que vai anunciar a corrida à presidência do benfica, a 5 de junho.