Desporto
Noronha Lopes. Mourinho vai trazer as vitórias ao Benfica
Foto: RTP
João Noronha Lopes concedeu, esta segunda-feira, uma entrevista à RTP Notícias onde abordou de forma frontal o estado do clube, a sua candidatura, a figura de Rui Costa, o treinador José Mourinho, o regresso de Bernardo Silva à Luz e o projeto que propõe para o Benfica.
Noronha Lopes, que volta a candidatar-se à presidência do Benfica, afirmou que José Mourinho "é um grande treinador de futebol, um dos melhores treinadores da história do futebol português e vai trazer ao Benfica as vitórias". Se for presidente, Noronha Lopes prometeu conversar com José Mourinho sobre as necessidades de reforçar o plantel.
Sobre Nuno Gomes, Noronha Lopes garantiu aos benfiquista que o antigo avançado encarnado "está preparadíssimo para ser o vice-presidente para o futebol do Sport Lisboa e Benfica.
O candidato à presidência Noronha Lopes acusou Rui Costa ao afirmar que um presidente do Benfica não pode ganhar um campeonato em quatro. Para Noronha Lopes, o Benfica "tem que ganhar mais títulos do que os seus adversários em conjunto".
Noronha Lopes voltou a abordar o tema do regresso de Bernardo Silva ao Estádio da Luz. "Eu quero trazer Bernardo Silva para o Benfica. Vou fazer todos os possíveis para isso acontecer", acrescentando que Bernardo Silva "é um dos melhores médios do mundo".
Na entrevista à RTP Notícias, o candidato à presidência do Benfica recusou ter plagiado o programa do atual lider do clube, Rui Costa.