Nós Lá Fora

Foto: Bernardo Tavares

É o primeiro clube de Macau a participar na fase de grupos da AFC, semelhante à liga Europa, e já soma duas vitórias, ambas por 3-2, primeiro em casa perante o Jun Jen de Tawain e esta semana na Coreia do Norte frente ao Hwaebul.



Aos êxitos na AFC juntam-se as seis vitórias em outras tantas jornadas do campeonato.



Bernardo Tavares jogou sempre no Proença-a-Nova, da formação à equipa sénior, aos 18 anos foi para a universidade e iniciou pouco depois a vida de treinador, trabalhou nas três academias de referência em Portugal: Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting.



Segue depois pelo Carregado como treinador de guarda-redes, vai para o Belenenses para as mesmas funções, passa a adjunto e coordenador da prospeção.



As dificuldades financeiras no Belenenses levaram-no a iniciar a aventura no Bahrein ao serviço do Al Hadd.



Regressa a Portugal para treinar o Tirsense. Incompatibilidades de projeto com o Presidente levam-no para nova aventura, dessa vez para Omã, orienta o Al Nahda.



Em Portugal treina o Tourizense. Bernardo Tavares parte de novo, primeiro trabalha na Tanzânia, treina os African Lyon e depois nas Maldivas o New Radiant SC.



Bernardo Tavares, já treinou em três continentes, recetivo a novos desafios, vai, para já, continuar a cumprir o sonho do Benfica de Macau.