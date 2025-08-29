"O número de jogadores são 23 mais um: o Diogo"

"O número de jogadores [convocados] são 23 mais um: O Diogo", referiu o selecionador nacional.

Diogo Costa (FC Porto),

Rui Silva (Sporting)

José Sá (Wolverhampton, Ing)

Diogo Dalot (Manchester United, Ing)

João Cancelo (Al Hilal, Ara)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra)

Gonçalo Inácio (Sporting)

Rúben Dias (Manchester City, Ing)

António Silva (Benfica)

Renato Veiga (Villarreal, Esp)

João Palhinha (Tottenham, Ing)

Rúben Neves (Al Hilal, Ara)

João Neves (Paris Saint-Germain, Fra)

Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra)

Bruno Fernandes (Manchester United, Ing)

Pedro Gonçalves (Sporting)

Bernardo Silva (Manchester City, Ing)

João Félix (Al Nassr, Ara)

Francisco Trincão (Sporting)

Francisco Conceição (Juventus, Ita)

Pedro Neto (Chelsea, Ing)

Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra)

Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara)

Cancelo é a única novidade em relação à lista para a fase final da Liga dos Nações, ganha por Portugal.Em relação a essa lista, saíram os laterais Nélson Semedo e Nuno Tavares, que também acabou por sair da lista para a Liga das Nações, devido a lesão, o médio Rodrigo Mora e o avançado Rafael Leão.Nos primeiros encontros após a conquista da Liga das Nações, Portugal vai defrontar a Arménia, em Erevan, no dia 6 de setembro, três dias antes de jogar em Budapeste, frente à Hungria.A Irlanda, que Portugal defronta em outubro, é a outra equipa do Grupo F, com o vencedor de cada ‘poule’ a assegurar o apuramento para o torneio que se vai disputar nos Estados Unidos, no Canadá e no México, sendo que os segundos classificados disputam um play-off.