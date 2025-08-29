"O número de jogadores são 23 mais um: o Diogo"

por RTP

Roberto Martinez deu a conhecer os convocados para os jogos de apuramento para o Mundial de 2026, frente à Arménia e a Hungria. Uma convocação onde não faltou a lembrança de Diogo Jota.

VER MAIS
Martinez lembra o jogador como um exemplo e uma luz para a seleção.

O selecionador afirmou mesmo que a equipa vai "carregar o seu espírito no coração" e ganhar "pelo Diogo, pelo André e por todos os portugueses".

"O número de jogadores [convocados] são 23 mais um: O Diogo", referiu o selecionador nacional.

Cancelo é a única novidade em relação à lista para a fase final da Liga dos Nações, ganha por Portugal.

Em relação a essa lista, saíram os laterais Nélson Semedo e Nuno Tavares, que também acabou por sair da lista para a Liga das Nações, devido a lesão, o médio Rodrigo Mora e o avançado Rafael Leão.

Nos primeiros encontros após a conquista da Liga das Nações, Portugal vai defrontar a Arménia, em Erevan, no dia 6 de setembro, três dias antes de jogar em Budapeste, frente à Hungria.

A Irlanda, que Portugal defronta em outubro, é a outra equipa do Grupo F, com o vencedor de cada ‘poule’ a assegurar o apuramento para o torneio que se vai disputar nos Estados Unidos, no Canadá e no México, sendo que os segundos classificados disputam um play-off.

Lista dos 23 convocados:

Guarda-redes:
  • Diogo Costa (FC Porto),
  • Rui Silva (Sporting)
  • José Sá (Wolverhampton, Ing)

Defesas:
  • Diogo Dalot (Manchester United, Ing)
  • João Cancelo (Al Hilal, Ara)
  • Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra)
  • Gonçalo Inácio (Sporting)
  • Rúben Dias (Manchester City, Ing)
  • António Silva (Benfica)
  • Renato Veiga (Villarreal, Esp)

Médios:
  • João Palhinha (Tottenham, Ing)
  • Rúben Neves (Al Hilal, Ara)
  • João Neves (Paris Saint-Germain, Fra)
  • Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra)
  • Bruno Fernandes (Manchester United, Ing)
  • Pedro Gonçalves (Sporting)
  • Bernardo Silva (Manchester City, Ing)

Avançados:
  • João Félix (Al Nassr, Ara)
  • Francisco Trincão (Sporting)
  • Francisco Conceição (Juventus, Ita)
  • Pedro Neto (Chelsea, Ing)
  • Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra)
  • Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara)

PUB
PUB