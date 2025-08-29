"O número de jogadores são 23 mais um: o Diogo"
Roberto Martinez deu a conhecer os convocados para os jogos de apuramento para o Mundial de 2026, frente à Arménia e a Hungria. Uma convocação onde não faltou a lembrança de Diogo Jota.
O selecionador afirmou mesmo que a equipa vai "carregar o seu espírito no coração" e ganhar "pelo Diogo, pelo André e por todos os portugueses".
"O número de jogadores [convocados] são 23 mais um: O Diogo", referiu o selecionador nacional.
Cancelo é a única novidade em relação à lista para a fase final da Liga dos Nações, ganha por Portugal.
Em relação a essa lista, saíram os laterais Nélson Semedo e Nuno Tavares, que também acabou por sair da lista para a Liga das Nações, devido a lesão, o médio Rodrigo Mora e o avançado Rafael Leão.
Nos primeiros encontros após a conquista da Liga das Nações, Portugal vai defrontar a Arménia, em Erevan, no dia 6 de setembro, três dias antes de jogar em Budapeste, frente à Hungria.
A Irlanda, que Portugal defronta em outubro, é a outra equipa do Grupo F, com o vencedor de cada ‘poule’ a assegurar o apuramento para o torneio que se vai disputar nos Estados Unidos, no Canadá e no México, sendo que os segundos classificados disputam um play-off.
Lista dos 23 convocados:
Guarda-redes:
- Diogo Costa (FC Porto),
- Rui Silva (Sporting)
- José Sá (Wolverhampton, Ing)
Defesas:
- Diogo Dalot (Manchester United, Ing)
- João Cancelo (Al Hilal, Ara)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra)
- Gonçalo Inácio (Sporting)
- Rúben Dias (Manchester City, Ing)
- António Silva (Benfica)
- Renato Veiga (Villarreal, Esp)
Médios:
- João Palhinha (Tottenham, Ing)
- Rúben Neves (Al Hilal, Ara)
- João Neves (Paris Saint-Germain, Fra)
- Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra)
- Bruno Fernandes (Manchester United, Ing)
- Pedro Gonçalves (Sporting)
- Bernardo Silva (Manchester City, Ing)
Avançados:
- João Félix (Al Nassr, Ara)
- Francisco Trincão (Sporting)
- Francisco Conceição (Juventus, Ita)
- Pedro Neto (Chelsea, Ing)
- Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra)
- Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara)