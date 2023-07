Olga Kharlan. Campeã ucraniana desclassificada nos Mundiais de Esgrima

A ucraniana Olga Kharlan foi desqualificada da prova de sabre nos Mundiais de Esgrima, por se ter recusado a cumprir a adversária, a russa Anna Smirnova, no final do confronto que venceu por 15-7.

A desqualificação tem por base as regras da Federação Internacional de Esgrima, que preveem que os praticantes se cumprimentem no fim do combate.



No final do confronto, que decorreu sob forte incentivo dos membros da delegação ucraniana e com gritos de "glória à Ucrânia", Kharlan recusou-se a cumprimentar Smirnova, que competiu na qualidade de "atleta individual neutra" e que se manteve vários minutos na pista de esgrima, como forma de protesto pela conduta da adversária.