A Oliveirense venceu a Ovarense por 87-74 no primeiro jogo dos play-offs do campeonato de basquetebol. Está em vantagem na eliminatória.

A Oliveirense entrou melhor e venceu os dois primeiros quartos, chegando ao intervalo com uma vantagem de oito pontos.



A Ovarense ganhou o terceiro quarto e manteve-se na luta pela vitória. Mas no último período três triplos deram à Oliveirense uma margem confortável para conquistar, no final, a vitória.



Basta um triunfo no próximo jogo, em Ovar, para garantir um lugar nas meias-finais do campeonato.