Nuno Borges está pela primeira vez nos oitavos de final do Open dos Estados Unidos, um dos 4 torneios do Grand Slam.

O melhor tenista português da atualidade, número 34 do ranking ATP, derrotou o checo Jakub Mensik.



Já esta época tinha chegado aos oitavos-de-final do Open da Austrália, onde foi derrotado por Medvedev.



E é exatamente contra o tenista russo que amanhã Nuno Borges joga os oitavos-de final do Open dos Estados Unidos.