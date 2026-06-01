Desporto
Operação Mundial. Primeiro treino às 18h00 na Cidade do Futebol
A seleção portuguesa arranca esta segunda-feira a concentração para o Mundial. Começa a contagem decrescente para a competição.
Roberto Martínez não vai contar ainda com quatro campeões europeus. Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, vencedores da Liga dos Campeões, pelo PSG, têm direito a uma semana de férias.
Antes do Campeonato do Mundo, Portugal faz ainda dois jogos de preparação.
O primeiro é sábado com o Chile, no Jamor, com transmissão na RTP 1.