Operação Pretoriano. MP pede agravamento de penas

O Ministério Público (MP) recorreu da decisão do Tribunal de São João Novo no caso da Operação Pretoriano. O MP pede o agravamento das penas aplicadas a Fernando Madureira e outros arguidos.

O antigo líder da claque Super Dragões foi condenado a 3 anos e 9 meses de prisão.



O Ministério Público pede nove anos e argumenta que a pena foi demasiado baixa e não tem efeitos preventivos.



Para cinco dos outros 12 arguidos o Ministério Público pede prisão efetiva. Nesse grupo está a mulher de Fernando Madureira que foi condenada a dois anos e oito meses com pena suspensa.

