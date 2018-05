Os 23 convocados de Portugal para o Mundial 2018

GUARDA-REDES









É o dono da baliza. Um dos grandes esteios da conquista portuguesa no Euro2016, Rui Patrício é chamado pela segunda vez para jogar um Mundial. O guarda-redes do Sporting leva 68 internacionalizações e já venceu um título de campeão europeu. Esta temporada, Patrício participou em 55 jogos (ainda falta jogar a Taça de Portugal) e não sofreu golos em 23 partidas, num total de mais 5000 minutos de jogo.

Aos 36 anos, Beto consegue a terceira chamada a um Mundial, depois de ter sido escolhido para estar nos convocados do Mundial da África do Sul (2010) e do Brasil (2014). O guarda-redes do Goztepe leva 13 internacionalizações com a camisola de Portugal e esta época defendeu a baliza da equipa turca por 29 vezes e não sofreu golos em nove partidas. Aos 36 anos, Beto consegue a terceira chamada a um Mundial, depois de ter sido escolhido para estar nos convocados do Mundial da África do Sul (2010) e do Brasil (2014). O guarda-redes do Goztepe leva 13 internacionalizações com a camisola de Portugal e esta época defendeu a baliza da equipa turca por 29 vezes e não sofreu golos em nove partidas.

DEFESAS





Pepe (Besiktas)









Dono indiscutível do eixo central da defesa portuguesa, Pepe participa no terceiro Mundial da sua carreira. Aos 35 anos, o defesa mudou-se para a Turquia, para o Besiktas, e fez 35 jogos na época de estreia. Pepe marcou dois golos e fez uma assistência em mais de 3000 minutos de jogo. O defesa já tem 92 jogos por Portugal e conta cinco golos com a camisola das quinas.

Bruno Alves (Rangers FC)









Um das pedras fulcrais de Fernando Santos na Seleção, Bruno Alves continua a ser chamado com regularidade aos 36 anos. Com 95 internacionalizações e 11 golos, o defesa encontra-se no Rangers FC, da Escócia, clube que representou por 25 vezes esta temporada. Marcou dois golos e fez uma assistência.



Mais uma das caras que mereceu a estreia na Seleção Nacional pela mão de Fernando Santos. Juntamente com Pepe, José Fonte tem sido um dos principais defesas centrais da equipa das quinas. Aos 34 anos mudou-se de Inglaterra para a China, para jogar na Superliga Chinesa. Devido a uma lesão grave, chega ao Mundial sem muitos jogos nas pernas. São 15, oito na Premier League e sete na China. Já conta com 28 internacionalizações.

Rúben Dias (SL Benfica)







Uma das surpresas da convocatória de Portugal. Rúben Dias fixou-se na defesa do Benfica esta temporada e mereceu a chamada por parte de Fernando Santos. O defesa de 21 anos ainda não tem qualquer internacionalização pela Seleção A mas teve passagens regulares nas equipas mais jovens da seleção. Pelo Benfica esta época, Rúben Dias fez 30 jogos e marcou quatro golos.

Raphael Guerreiro (Borussia de Dortmund)









Apesar de sofrer várias lesões, Raphael Guerreiro é uma das escolhas de Fernando Santos para estar no Mundial. Depois do sucesso em 2016, no Europeu, ao fazer o corredor esquerdo da equipa das quinas, o lateral vai participar no seu primeiro Campeonato do Mundo. No Borussia de Dortmund, o português fez 15 jogos, marcando dois golos e fazendo uma assistência. Guerreiro conta com 21 internacionalizações e tem dois golos.

Mário Rui (Nápoles)









Cédric Soares (Southampton)







Ricardo Pereira (FC Porto)









MÉDIOS



Adrien Silva (Leicester City)









João Moutinho (AS Monaco)









William Carvalho (Sporting CP)









Chamada frequente de Fernando Santos, William Carvalho é convocado para o Mundial pela segunda vez. O médio do Sporting teve uma época regular nos Leões com 37 jogos, um golo e duas assistências. William Carvalho é um dos jogadores mais internacionais por Portugal com 40 jogos e dois golos no pecúlio.

João Mário (West Ham United)









Depois de se sagrar campeão europeu em 2016, João Mário continua a fazer parte das contas de Fernando Santos. O médio de 25 anos, que leva 33 internacionalizações e um golo, teve uma temporada dividida por dois clubes e duas ligas. Na primeira metade da época, o médio jogou pelo Inter de Milão, onde conseguiu cinco assistências em 16 jogos. Pelo West Ham (emprestado), João Mário disputou 13 partidas e marcou dois golos.

Bruno Fernandes (Sporting CP)









A grande revelação do campeonato português vai estar presente no grupo de Portugal que vai estar no Mundial. É a primeira grande competição do médio leonino com a camisola de Portugal depois de um campeonato de excelência pelo Sporting. Foram 55 jogos, 16 golos e 20 assistências. Com três internacionalizações no pecúlio, Bruno Fernandes vai continuar a carreira internacional, depois de muito tempo a envergar a braçadeira de capitão nos sub-21.



Campeão na Rússia pelo Lokomotiv, Manuel Fernandes consegue a primeira chamada para um Mundial. O médio de 32 anos fez uma boa época na Rússia, marcando 14 golos e fazendo seis assistências em 41 jogos. Depois de algum tempo fora das escolhas dos selecionadores, Manuel Fernandes regressa à seleção, pela qual leva 12 jogos e três golos marcados.

AVANÇADOS



André Silva (AC Milan)









Cristiano Ronaldo (Real Madrid)









Principal estrela e capitão da Seleção Portuguesa. Cristiano Ronaldo vem de uma época no Real Madrid com menor fulgor goleador tendo, ainda, como objetivo conquistar mais uma Liga dos Campeões pelos Merengues. Apesar da menor utilização, o astro português, de 33 anos, leva 43 golos em 42 jogos, aos quais acrescenta oito assistências. É o jogador com mais internacionalizações de sempre por Portugal e o máximo goleador do país: são 149 internacionalizações e 81 marcados. Vai marcar presença em mundiais pela quarta vez, depois de ter feito parte da equipa portuguesa em 2006, 2010 e 2014.

Bernardo Silva (Manchester City)









Campeão pelo Manchester City, Bernardo Silva tornou-se numa das peças principais peças do núcleo duro de Fernando Santos. O jogador de 23 anos participou em 53 partidas esta época, tendo marcado nove golos e realizado 11 assistências. Pela Seleção Nacional, o extremo leva 22 internacionalizações e dois marcados e carimba a sua presença, pela primeira vez, numa grande competição pela equipa A de Portugal.



O menino irrequieto do Sporting mereceu a confiança de Fernando Santos para estar no Mundial 2018. Gelson Martins foi uma das grandes figuras da equipa leonina no campeonato durante toda a temporada, depois de disputar 51 jogos, marcar 13 golos e fazer outras tantas assistências. O extremo venceu a Taça da Liga e ainda pode juntar uma Taça de Portugal. Já leva 16 internacionalizações por com a camisola das quinas.



Ricardo Quaresma (Besiktas)









Considerado o grande mágico da Seleção, Ricardo Quaresma vai ter a primeira participação num Mundial com a camisola de Portugal aos 34 anos. O Mustang realizou 38 partidas pelo Besiktas, da Turquia, tendo feito 12 assistências às quais juntou cinco golos. São 79 internacionalizações com a camisola das quinas e nove golos marcados.

Gonçalo Guedes (Valencia)









Créditos fotografias: Lusa; Reuters; FPF

Créditos fotografias: Lusa; Reuters; FPF