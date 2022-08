Otamendi é a grande baixa do Benfica para o jogo com o Boavista

O argentino está castigado e deve ser rendido por Vertonghen no centro da defesa. Os encarnados não ganham em casa do Boavista desde 2019, mas o treinador Roger Schmidt quer a sétima vitória consecutiva no arranque da época, uma proeza que o Benfica não consegue há 40 anos.