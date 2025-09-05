Otamendi revelou que fez a última partida pela seleção na Argentina

"É verdade. Não havendo mais jogos oficiais na Argentina, foi o meu último jogo em casa. O espetáculo tem de continuar", declarou o internacional argentino depois do jogo com os venezuelanos.





O defesa de 37 anos é um dos mais experientes da Argentina. Em vários anos de seleção, Otamendi participou em 127 partidas e marcou sete golos. Venceu duas Copas América e tornou-se campeão do mundo em 2022, no Catar.