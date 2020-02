"Outras Histórias". Telma Monteiro quer ganhar medalha nos últimos Jogos Olímpicos da carreira

A judoca do Benfica que ganhou a medalha de bronze no Rio de Janeiro, quer repetir uma ida ao pódio no Japão. O Programa Outras Histórias da RTP1 conta-lhe esta noite, a seguir ao Telejornal, como a melhor portuguesa de sempre no Judo está a preparar o final da carreira.