Foto: Susana Vera - Reuters

Com duas partidas a menos no Brasileirão, o Palmeiras foi ao Maracanã bater o Fluminense por 2-1, e está a cinco pontos do Cruzeiro. No final da partida, Abel Ferreira relativizou as críticas dos adeptos a Vítor Roque que apontou o golo da reviravolta do Verdão no marcador.