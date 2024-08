O ciclista Iúri Leitão conquistou a medalha de prata no Omnium dos Jogos Olímpicos Paris. O campeão do mundo em título deu, assim, a primeira medalha ao ciclismo de pista português.

Iúri Leitão concluiu o Omnium com 153 pontos, atrás do francês Benjamin Thomas e à frente do belga Fábio van den Bossche.



O jovem de 26 anos conquistou a segunda medalha da história do ciclismo português em Jogos Olímpicos, depois de Sérgio Paulinho ter sido segundo na prova de fundo em Atenas, em 2004.