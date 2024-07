A judoca Taís Pina foi eliminada no combate de estreia dos Jogos Olímpicos.

Nos 16 avos de final da categoria dos -70 quilos, Taís Pina defrontou a italiana Kim Polling.



A judoca de 19 anos não conseguiu superiorizar-se durante o tempo regulamentar do combate e acabou por sofrer um waza-ari já em golden score.



No final, Taís Pina confessou estar desapontada mas já com o desejo de voltar daqui a quatro anos.