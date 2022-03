Patrícia Mamona foi sexta nos Mundiais de Atletismo de Pista Coberta

Patrícia Mamona terminou em sexto lugar no triplo salto nos Mundiais de Atletismo de Pista Coberta. A atleta portuguesa saltou 14,42 metros. A venezuelana Yulimar Rojas bateu o recorde do mundo com 15,74 metros e levou o ouro.