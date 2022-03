Patrícia Mamona sexta no triplo salto. Yulimar Rojas pulverizou recorde mundial

A atleta portuguesa, vice-campeã olímpica, alcançou os 14 metros e 42 centímetros no melhor ensaio.



Apesar de ter sido a melhor marca do ano para Patrícia Mamona, não chegou para ir além da sexta posição.



Nesta prova do triplo salto a colombiana Yulimar Rojas pulverizou o recorde do mundo e sagrou-se campeã mundial de pista coberta pela terceira vez.



A atleta saltou 15 metros e 74 na última tentativa, ou seja, mais 31 centímetros da marca que já era da própria.