Paulo Jorge Pereira e o balanço do mundial de andebol. Depois da "receção fantástica", o apelo à "consistência"

Foto: Gonçalo Costa Martins - Antena 1

A seleção portuguesa de andebol foi recebida em festa no Aeroporto de Lisboa. Os heróis do mar carimbaram um quarto lugar no Campeonato do Mundo - a melhor participação de sempre. Na Antena 1, esta terça-feira, o selecionador Paulo Jorge Pereira descreveu a chegada como um momento único. E deixou um recado: "O país tem de ser mais consistente na forma como olha para o desporto".