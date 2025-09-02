Pedro Proença presta homenagem a Diogo Jota, André Silva e Jorge Costa

"Homens que defenderam com valentia e dedicação as cores da nossa bandeira. Homens que promoveram em Portugal e no estrangeiro os valores que todos nós defendemos. Homens que, cada um no seu tempo, cada um à sua maneira, contribuíram para sermos aquilo que hoje somos".





O presidente da Federação garantiu que Diogo Jota, André Silva e Jorge Costa não serão esquecidos no futuro e que no Mundial 2026, Portugal será 23+1 jogadores.





"É uma garantia que hoje deixo a todos que estão nesta sala, em especial às suas famílias. Jamais permitiremos que o Diogo, o André e o Jorge sejam esquecidos", concluiu.