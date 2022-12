Pelé. Tricampeão do mundo pelo Brasil

Um jogo para a Copa Rocca, frente à Argentina deu o mote para a estreia de Pelé com a Canarinha. A 7 de julho de 1957, Pirillo fez o menino entrar para o lugar de Del Vecchio já na segunda parte.



À procura do empate foi o rapaz de 16 anos, desconhecido, que fez o Brasil sonhar. Pelé marcou o golo do empate aos 76 minutos e colocou o Maracanã em alvoroço, antes de Juárez voltar a colocar os argentinos em vantagem.



Estreia com derrota para o rapaz de Bauru mas com um futuro brilhante que nenhum outro jogador até hoje conseguiu igualar. Três dias depois, o Brasil venceu por 2-0. Pelé marcou e o Brasil conquistou uma taça que nos dias de hoje diz respeito ao superclássico das Américas.

Campeão do Mundo na SuéciaDecorria o ano de 1958 e o mundo ficou a conhecer a força da Canarinha. Depois de várias desilusões noutros mundiais, coube ao Brasil mostrar ao mundo a sua força como melhor seleção do planeta.



O primeiro adversário na caminhada foi a Áustria. O triunfo foi natural, com três golos sem resposta por parte de Mazzola (bis) e Nilton Santos. Seguiu-se um duro embate frente à Inglaterra que terminou a zeros e o no derradeiro jogo da fase de grupos, o Brasil bateu a União Soviética, de Lev Yashin, por 2-0.



Consumada a passagem aos quartos-de-final seguiu-se o País de Gales. Vitória suada por 1-0, em que surgiu o primeiro golo de Pelé no Mundial, aos 66 minutos. Nas meias-finais, a França foi o adversário.



A seleção gaulesa contava com os lendários Raymond Kopa e Just Fontaine mas não conseguiu conter o génio de Pelé. Vavá inaugurou o marcador, Fontaine empatou, Didi colocou os canarinhos em vantagem e seguiu-se o espetáculo do menino de Bauru.



Aos 52, 64 e 75 minutos, Edson Arantes do Nascimento conseguia marcar o primeiro hat-trick num Mundial e levou de vencida uma das equipas favoritas no torneio. Na final, em Solna, o escrete lutou com a equipa da casa pelo troféu mais querido do futebol.



Frente à Suécia, a 29 de junho, o Brasil torna-se pela primeira vez campeão do mundo. Liedholm colocou os anfitriões em vantagem mas Vavá, pouco depois empatou a final e por volta da meia hora deu a volta ao marcador com um segundo golo.



Pelé apareceu já na segunda parte a marcar o terceiro, Zagallo fez o 4-1 e Simonsson ainda reduziu para os anfitriães. No entanto, Pelé bisaria ao fazer o 5-2 final com um golo de cabeça.



Perante perto de 50 mil espetadores, Pelé e companhia festejaram o primeiro de cinco títulos mundiais.

Título em 1962, tricampeão em 1970Depois do título inédito em 1958, a seleção brasileira voltou a festejar passados quatro anos. A equipa manteve a base do sucesso do mundial anterior, mudando apenas o técnico. Depois de Feola, foi Aymoré Moreira a comandar o destino do escrete.



O Brasil iniciou uma nova jornada de Mundial com uma vitória por 2-0 sobre o México, seguindo-se um nulo com a Checoslováquia e mais um triunfo sobre a Espanha (2-1). Pelé marcou na primeira partida e lesionou-se na segunda, ficando de fora do resto da competição.



Sem a principal referência, foi Garrincha quem comandou os destinos do Brasil na fase a eliminar. Nos quartos-de-final a Inglaterra não foi capaz de parar o craque que marcou dois no triunfo por 2-1 e nas meias-finais, o Chile, anfitrião, foi a vítima.



Vitória por 4-2, com Garrincha e Vavá a marcarem dois golos cada. Na final, reencontro com a Checoslováquia e apesar de começar a perder, Amarildo, Zito e Vavá marcaram os tentos que deram o bicampeonato ao Brasil.



Depois do insucesso em 1966, o Brasil voltou a apostar todas as fichas em 1970. Com Pelé em grande forma, o escrete conseguiu três vitórias nas três partidas que disputou frente Checoslováquia (4-1), Inglaterra (1-0) e Roménia (3-2).



O Rei do futebol brasileiro marcou três dos oitos golos na fase de grupos, sendo superado pelos quatro marcados por Jairzinho. Nos quartos de final, o Peru foi derrotado por 4-2 (golos de Rivelino, Tostão e Jairzinho) e nas meias-finais o Brasil triunfou sobre o Uruguai por 3-1 (marcaram Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino).



Na final, com a Itália, o escrete não quis deixar dúvidas e goleou o adversário por 4-1. Pelé abriu o marcador aos 18 minutos, com um golo de cabeça, mas Boninsegna empatou ainda antes do intervalo.



Os segundos 45 minutos não deixaram dúvidas para os mais cépticos e golos de Gérson, Jairzinho e Carlos Alberto deram o terceiro título de campeão mundial ao Brasil, também o terceiro conquistado por Pelé.



Numa questão de doze anos, Pelé sagrou-se tricampeão do mundo pela sua Canarinha.



Participação na seleção das Forças Armadas Uma curiosidade na carreira de Pelé. O menino de Bauru, já campeão do mundo pela Canarinha, teve de representar a equipa das Forças Armadas. Depois do Mundial de 1958, a já estrela canarinha alistou-se e serviu no Exército. Ao cumprir o serviço militar durante um ano, Pelé continuou a jogar futebol e fê-lo pela equipa das Forças Armadas.

A relação com Mané Garrincha





Um dos jogos mais icónicos desta fase da vida de Pelé foi com a seleção brasileira olímpica que se preparava para disputar os Jogos Olímpicos de Roma, em 1960. Pelé participou na partida mas não marcou na vitória da equipa das Forças Armadas.O resultado foi 2-1, com golos de Roberto (Brasil olímpico) e Válter e Bataglia (Forças Armadas).Pelé é notavelmente um dos melhores jogadores da história pela carreira que levou. Na seleção brasileira foi tricampeão e coincidiu com aquele que muitos acham ser tão bom ou ainda melhor que odo futebol brasileiro.Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas, sempre teve uma grande relação com Pelé dentro das quatro linhas.Juntos em campo,Pelé marcou 44 golos e Garrincha 11. Ambos estrearam-se em conjunto frente à Bulgária e terminaram a senda triunfante também com a seleção búlgara. Em ambos os casos, os dois jogadores ganharam., a 12 de julho, e num triunfo por 2-0, os golos foram marcados pelos dois jogadores. Foi o primeiro jogo da fase de grupos daquela competição em que o Brasil acabou eliminado muito cedo.