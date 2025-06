Foto: NurPhoto via AFP

Com Gyokeres na linha de saída do Sporting, os Leões podem virar-se para Luis Suárez. É um ponta-de-lança colombiano que joga no Almeria, em Espanha. Pepe Mel foi treinador de Suárez em 23/24 no clube espanhol e é taxativo: trata-se de um reforço magnífico para o Sporting.