Petit regressa ao Boavista até 2023

Petit foi apresentado como o novo treinador do Boavista. O antigo técnico da Belenenses SAD regressa ao Bessa seis anos depois e assume que está feliz por voltar ao clube do qual é adepto.

"Agradeço ao presidente Vítor Murta pela confiança e por voltar a uma casa onde fui feliz e continuo a ser adepto. Quero ajudar o Boavista a conseguir os seus objetivos. Desde que estive cá da última vez encontrei muitas diferenças, melhores condições e recursos humanos dignos da grandeza do Boavista, o quarto grande, com vários títulos", disse em conferência.







Já sobre o plantel e sobre a possibilidade de reforços, o treinador garante que vê muita qualidade na equipa, mas explica que vai começar a avaliar a situação: "Estou a analisar e a ver o que tenho em mãos. Vamos trabalhar com estes jogadores. É um plantel com juventude, com alguma experiência e vamos tentar recuperar os jogadores. Temos capacidade para dar uma boa resposta e só no dia a dia é que vamos percebendo, mas estou satisfeito com estes dois treinos que fizemos. Vejo um plantel com vontade, determinação e fui bem recebido por eles. Temos de confiar nestes jogadores, tentando que melhorem individualmente para o coletivo ser mais forte", acrescentou.