Foto: José Sena Goulão - Lusa

Pedro Pablo Pichardo conquistou a medalha de prata para Portugal no concurso do triplo salto dos Jogos Olímpicos. O atleta português de origem cubana garantiu a medalha com um salto de 17,84 metros na segunda tentativa. À RTP, o atleta do Benfica confessa desamino pela falta de apoios.