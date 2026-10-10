Pietuszewski salva o FC Porto na Madeira

O campeão FC Porto venceu o Marítimo, no Funchal por 1-2, com o golo da vitória a surgir em cima do apito final. Na primeira parte, o central Szalai inaugurou o marcador, colocando em vantagem a equipa da casa, num lance em que Diogo Costa parece ser mal batido.



Só em cima do intervalo é que os dragões, num lance conduzido pelo lado direito do ataque, é que conseguiu empatar o encontro por intermédio do jovem Froholdt.



Na segunda parte, Marítimo e FC Porto tiveram várias oportunidades para colocarem-se em vantagem, mas só ao cair do pano é que o polaco Pietuszewski tirou “um coelho da cartola”, num grande remate que deixou sem hipóteses o guardião maritimista.





Veja os golos











Golo, Froholdt, 42 minutos





Golo, Szalai, 16 minutos