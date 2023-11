Pinto da Costa lamenta incidentes na Assembleia-Geral, desvaloriza-os e diz que podia ter sido pior

Contudo o presidente do clube assume que foram negativos, os vários episódios de violência entre sócios, que obrigaram à suspensão dos trabalhos e ao adiamento da assembleia-geral.Entrevistado, ontem à noite, na SIC, o presidente do Futebol Clube do Porto também foi questionado sobre as declarações do antigo treinador, André Villas Boas.Ele que descreveu aquele como um dos dias mais negros da história do clube, acusando os órgãos sociais do FC Porto de assistirem, impávidos e serenos, a agressões e intimidações de uma guarda pretoriana.Para Pinto da Costa, estas acusações não fazem sentido.Pinto da Costa recorda que os incidentes na Assembleia-Geral do Porto estão a ser investigados e não quis revelar, nesta entrevista, se vai ou não recandidatar-se nas eleições à liderança do clube agendadas para Abril do próximo ano.