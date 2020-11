PJ realiza buscas no estádio da Luz

A operação que está em curso tem o presidente Luís Filipe Vieira como um dos principais visados.



A Antena 1 já contactou a Polícia Judiciária, para obter mais informações sobre esta operação levada a cabo pela Unidade de Combate à Corrupção. Por enquanto, a PJ não faz comentários.



Para além das buscas no Estádio da Luz, também estão a ser realizadas buscas no estádio do Santa Clara, nos Açores, alegadamente no âmbito de uma investigação à compra e venda de jogadores.