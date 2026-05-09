Desporto
Porto joga este domingo na Vila das Aves já com festa agendada
É o jogo entre o campeão e o último que já desceu à Segunda Liga. O Porto quer ganhar os últimos dois jogos para chegar aos 91 pontos, algo que só aconteceu uma vez no campeonato e foi conseguido pelo próprio clube.
Esta manhã Francesco Farioli confirmou o assalto e disse que Bednarek esteve no Olival para treinar e que está dísponível para o jogo de amanhã.
Haverá taça no relvado, barco no Douro e festa nos Aliados. O Futebol Clube do Porto já definiu o programa da celebração do título 31 na Liga.
Depois do jogo com o Santa Clara, de hoje a oito dias, tarde de sábado, o plantel vai receber a taça no relvado do Dragão.
Depois, os campeões nacionais seguem de barco pelo rio Douro até à Ribeira.
A festa continua com um desfile em autocarro panorâmico até à Avenida dos Aliados, onde vai haver um grande palco para brilharem jogadores e equipa técnica.
As celebrações terminam com a subida à varanda da Câmara Municipal do Porto.