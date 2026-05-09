Porto joga este domingo na Vila das Aves já com festa agendada

Esta manhã ficou a saber-se que na noite de ontem Jan Bednarek e a família viveram momentos de terror, na sequência de um assalto à residência do jogador do FC Porto.



Esta manhã Francesco Farioli confirmou o assalto e disse que Bednarek esteve no Olival para treinar e que está dísponível para o jogo de amanhã.



Haverá taça no relvado, barco no Douro e festa nos Aliados. O Futebol Clube do Porto já definiu o programa da celebração do título 31 na Liga.

Depois do jogo com o Santa Clara, de hoje a oito dias, tarde de sábado, o plantel vai receber a taça no relvado do Dragão.



Depois, os campeões nacionais seguem de barco pelo rio Douro até à Ribeira.



A festa continua com um desfile em autocarro panorâmico até à Avenida dos Aliados, onde vai haver um grande palco para brilharem jogadores e equipa técnica.



As celebrações terminam com a subida à varanda da Câmara Municipal do Porto.