Porto joga este domingo na Vila das Aves já com festa agendada

Porto joga este domingo na Vila das Aves já com festa agendada

É o jogo entre o campeão e o último que já desceu à Segunda Liga. O Porto quer ganhar os últimos dois jogos para chegar aos 91 pontos, algo que só aconteceu uma vez no campeonato e foi conseguido pelo próprio clube.

RTP /
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Esta manhã ficou a saber-se que na noite de ontem Jan Bednarek e a família viveram momentos de terror, na sequência de um assalto à residência do jogador do FC Porto.

Esta manhã Francesco Farioli confirmou o assalto e disse que Bednarek esteve no Olival para treinar e que está dísponível para o jogo de amanhã.

Haverá taça no relvado, barco no Douro e festa nos Aliados. O Futebol Clube do Porto já definiu o programa da celebração do título 31 na Liga.
Depois do jogo com o Santa Clara, de hoje a oito dias, tarde de sábado, o plantel vai receber a taça no relvado do Dragão.

Depois, os campeões nacionais seguem de barco pelo rio Douro até à Ribeira.

A festa continua com um desfile em autocarro panorâmico até à Avenida dos Aliados, onde vai haver um grande palco para brilharem jogadores e equipa técnica.

As celebrações terminam com a subida à varanda da Câmara Municipal do Porto.
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