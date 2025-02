Porto rebate as críticas de Varandas

Começa a mensagem por apelidar o presidente do Sporting de "santo do futebol português", de forma irónica.



Sublinham os portistas que Frederico Varandas tenta a todo o custo controlar o futebol nacional, e pede que o líder leonino se deixe de hipocrisias.



O Porto termina esta newsletter a dizer que "aguardará serenamente a posição do Conselho de Disciplina e Conselho de Arbitragem da FPF e da APAF, sobre as suspeitas lançadas ontem por Frederico Varandas e um castigo exemplar".