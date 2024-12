O médio entra assim nas contas de Vítor Bruno para a deslocação a Famalicão nesta 13ª jornada do campeonato. Fran Navarro, que falhou o jogo com o Casa Pia por lesão, está recuperado e pode ser opção.

No boletim clínico dos azuis e brancos, consta apenas o nome de Ivan Marcano que continua a fazer treino integrado condicionado.



Na antevisão do jogo, o técnico, prometeu uma vitória dos Dragões, apesar do Porto não ter conseguido ganhar os últimos quatro jogos fora de casa.