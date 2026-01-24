Portugal abre Europeu de futsal com goleada

A defender os títulos conquistados em 2022 e 2018, a seleção lusa entrou da melhor maneira na prova, apesar de terem sido os italianos os primeiros a marcar, através de Musumeci, logo no segundo minuto.



As dificuldades perante a Itália perduraram no primeiro tempo, tendo Portugal atingido o intervalo igualado, depois de Diogo Santos ter empatado, aos 16, mas, na segunda etapa, a equipa lusa subiu de rendimento e, com golos de Kutchy (24 e 25), Rúben Góis (27), Diogo Santos (38) e Bruno Coelho (40), chegou aos seis tentos, tendo Tiago Brito (32), na prória baliza, anotado o segundo golo transalpino.



Após esta entrada vitoriosa, Portugal volta a entrar em ação na terça-feira, dia em que defronta a Hungria, pelas 16:30, horas portuguesas.



(Foto: fpf.pt)