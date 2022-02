Portugal apresenta-se nos Jogos Olímpicos de Inverno com 3 esquiadores

Ao longo dos próximos dias, a Antena 1 dá conhecer cada um deles e hoje vamos saber quem é Vanina, numa entrevista ao pai e treinador de Vanina Guerillot.





Portugal participa na competição que se realiza entre 4 e 20 de fevereiro, na China, com Ricardo Brancal e Vanina de Oliveira, no esqui alpino, e José Cabeça no esqui de fundo, os três estreantes em Jogos Olímpicos.